Экономика

16:34 12.11.2019

Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 14 ноября

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Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 14 ноября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на этой неделе прибудет в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF, сообщил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман.

"Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ", – указано в его заявлении во вторник.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы EFF на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.

Украинское правительство и центробанк надеются, что позитивное решение о новой программе будет принято в декабре, что позволит получить первый транш по ней еще до конца этого года.

Теги: #миссия_мвф #мвф
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