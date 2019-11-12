Экономика

13:04 12.11.2019

Запрет на покупку земли иностранцам уменьшит конкуренцию, но это соответствует европейской практике – ВБ

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Запрет на покупку земли иностранцам уменьшит конкуренцию, но это соответствует европейской практике – ВБ

Запрет иностранцам покупать землю уменьшит конкуренцию, однако введение переходного периода при открытии земельного рынка соответствует европейской практике, полагает Всемирный банк (ВБ).

"Это должно решать руководство Украины – разрешать ли иностранцам покупать сельскохозяйственные земли в Украине. В Европе существует разная практика: некоторые страны разрешают иностранцам покупать землю сельскохозяйственного назначения, а некоторые – нет, другие запрещали продажу на несколько лет", – указал ВБ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время в ВБ отмечают, что разрешение иностранцам принимать участие в рынке сельхозземель усилило бы конкуренцию, поспособствовало бы внедрению новейших технологий и ускорило бы экономический рост.

В то же время есть мнение, что открытие рынка земли с самого начала для иностранцев, имеющих доступ к дешевому капиталу, может предоставить им преимущество при покупке земли перед местными фермерами, указал ВБ.

"Этим можно пояснить, почему несколько новых государств-членов ЕС избрали переходной период на несколько лет перед тем, как открыть рынок земли для иностранцев", – прокомментировали во Всемирном банке.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что между первым и вторым чтением законопроекта о рынке земли в Верховной Раде будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями, основанными исключительно украинскими гражданами.

Теги: #рынок_земли #всемирный_банк
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