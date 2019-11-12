Экономика

12:01 12.11.2019

Vodafone сократил убыток в I финполугодии, улучшил прогноз

1 мин читать
Vodafone сократил убыток в I финполугодии, улучшил прогноз

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc сократил убыток в первом финансовом полугодии и улучшил прогноз скорректированной прибыли на весь 2020 фингод.

Как говорится в пресс-релизе компании, убыток за шесть месяцев, завершившиеся 30 сентября, составил 1,89 млрд евро по сравнению с 7,8 млрд за аналогичный период годом ранее.

Vodafone получил операционную прибыль в размере 577 млн по сравнению с убытком в размере 2,03 млрд годом ранее.

Скорректированная EBITDA Vodafone увеличилась на 1,4%, до 7,11 млрд евро.

Выручка в минувшем финполугодии выросла на 0,4%, до 21,94 млрд евро против 21,85 млрд годом ранее. Рост органической сервисной выручки за отчетный период составил 0,3%

Vodafone улучшил прогноз на весь 2020 финансовый год и теперь ждет, что скорректированная EBITDA составит от 14,9 млрд евро до 15,0 млрд евро по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 13,8-14,2 млрд евро.

Акции Vodafone дорожают в ходе торгов в Лондоне во вторник на 0,85%.

Теги: #прогноз #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 12.11.2019
В Украине в среду немного потеплеет, на Закарпатье небольшие дожди

В Украине в среду немного потеплеет, на Закарпатье небольшие дожди

11:12 12.11.2019
Nissan снизил прогноз на текущий фингод после слабых полугодовых результатов

Nissan снизил прогноз на текущий фингод после слабых полугодовых результатов

13:13 10.11.2019
В Украине в начале недели сохранится теплая погода, небольшие дожди пройдут в понедельник на западе, севере и в центре страны

В Украине в начале недели сохранится теплая погода, небольшие дожди пройдут в понедельник на западе, севере и в центре страны

16:20 09.11.2019
Теплая влажная погода удержится в Украине в ближайшие дни

Теплая влажная погода удержится в Украине в ближайшие дни

19:42 08.11.2019
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд

Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд

10:34 07.11.2019
ArcelorMittal завершила III квартал с убытком, EBITDA превысила прогноз

ArcelorMittal завершила III квартал с убытком, EBITDA превысила прогноз

15:30 05.11.2019
Сделка Bakcell по покупке "Vodafone Украина" предусматривает прекращение отношений контроля с продавцом

Сделка Bakcell по покупке "Vodafone Украина" предусматривает прекращение отношений контроля с продавцом

11:51 05.11.2019
В Украине ожидается теплая, но ветреная и дождливая погода

В Украине ожидается теплая, но ветреная и дождливая погода

13:04 04.11.2019
"Vodafone Украина" приглашает к тестированию пользовательского оборудования для сетей NB-IoT компании из других отраслей

"Vodafone Украина" приглашает к тестированию пользовательского оборудования для сетей NB-IoT компании из других отраслей

16:13 03.11.2019
Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии

Урожай зерновых в Украине в 2019г предварительно составит 74 млн тонн

Бахматюк предлагает поэтапно погасить 8 млрд грн долгов VAB Банку и "Финансовой инициативе", планирует вернуться в Украину

Отнесение Нацбанком валютных госбумаг Украины к числу рисковых может снизить ставки валютных депозитов – мнение

НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию

Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 о внесении изменений в рынок электроэнергии

Европейские рынки акций растут на фоне надежд на отсрочку пошлин на автомобили из ЕС

ОГТСУ подал регулятору заявку на лицензирование деятельности по транспортировке газа

Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

Польша пока не штрафовала Wintershall Dea в ходе расследования "Северного потока 2" - компания сотрудничает с антимонопольным регулятором

Банк Франции ожидает замедления роста ВВП страны в IV квартале

Готовность КПВВ "Каланчак" – 97%, "Чонгар" – 95%

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 21 млн тонн зерновых

WeWork предложила должность CEO главе T-Mobile

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА