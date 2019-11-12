Vodafone сократил убыток в I финполугодии, улучшил прогноз

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc сократил убыток в первом финансовом полугодии и улучшил прогноз скорректированной прибыли на весь 2020 фингод.

Как говорится в пресс-релизе компании, убыток за шесть месяцев, завершившиеся 30 сентября, составил 1,89 млрд евро по сравнению с 7,8 млрд за аналогичный период годом ранее.

Vodafone получил операционную прибыль в размере 577 млн по сравнению с убытком в размере 2,03 млрд годом ранее.

Скорректированная EBITDA Vodafone увеличилась на 1,4%, до 7,11 млрд евро.

Выручка в минувшем финполугодии выросла на 0,4%, до 21,94 млрд евро против 21,85 млрд годом ранее. Рост органической сервисной выручки за отчетный период составил 0,3%

Vodafone улучшил прогноз на весь 2020 финансовый год и теперь ждет, что скорректированная EBITDA составит от 14,9 млрд евро до 15,0 млрд евро по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 13,8-14,2 млрд евро.

Акции Vodafone дорожают в ходе торгов в Лондоне во вторник на 0,85%.