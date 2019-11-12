Экономика

11:25 12.11.2019

Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

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Глава Wintershall Dea уверен: строительство "Северного потока 2" завершится в этом году

Строительство газопровода "Северный поток 2" завершится в этом году, уверен председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

Комментируя полученное в конце октября последнее согласование на строительство - от Дании, он сказал: "Разрешение Дании - это последнее звено, теперь проект имеет все разрешения. Если не ошибаюсь, датская часть 140 км (280 км по двум ниткам - ИФ)".

"Я уверен, что строительство будет закончено в этом году. Конечно зимние условия на Балтике тяжелые, но у нас есть опыт зимних работ в Северном море и Норвежском море", - добавил Мерен в беседе с журналистами.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. К настоящему времени уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода. Строительство магистрали может возобновиться по истечении месяца (отводимого на возможные обжалования) с момента выдачи разрешения.

Теги: #газ #северный_поток_2 #строительство
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