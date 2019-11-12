Экономика

10:40 12.11.2019

Банк Франции ожидает замедления роста ВВП страны в IV квартале

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Банк Франции ожидает замедления роста ВВП страны в IV квартале

Банк Франции прогнозирует замедление темпов роста ВВП страны в четвертом квартале из-за давления на промышленное производство на фоне ослабления подъема мировой экономики.

ЦБ ожидает повышения французского ВВП в октябре-декабре на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Прогноз основан на данных ежемесячного опроса бизнеса, позволяющего оценить деловую активность во Франции.

Согласно предварительным данным, экономика страны в третьем квартале увеличилась на 0,3% (также как и во втором квартале). В годовом выражении темпы роста замедлились до 1,3% с 1,4% в апреле-июне.

Окончательные данные об изменении французского ВВП в третьем квартале будут опубликованы 29 ноября, предварительные за четвертый квартал - 31 января следующего года.

Теги: #банк #франция #ввп
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