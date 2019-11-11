Экономика

19:37 11.11.2019

НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

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НБУ согласен сохранить минимальный размер уставного капитала банков 200 млн грн

Национальный банк Украины согласен с депутатским законопроектом от отказе от увеличения минимального размера уставного капитала банков до 500 млн грн и сохранении его на нынешнем уровне в 200 млн грн. говорится в сообщении НБУ в понедельник.

"До принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта Национальный банк принял решение перенести с 11 июля 2020 до 1 января 2021 срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала к 300 млн грн", – отмечается в релизе.

Согласно ему, эти изменения утверждены постановлением правления НБУ от 7 ноября 2019 № 130.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский и глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на минувшей неделе зарегистрировали в парламенте законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков с 500 млн грн до 200 млн грн (№2385).

Нацбанк указывает, что после принятия законопроекта внесет соответствующие изменения в свои нормативно-правовые акты.

Как сообщалось, НБУ постановлением от 4 февраля 2016 года устанавливал, что к 11 января 2017 года банки страны должны нарастить уставный капитал до 300 млн грн. Однако постановлением от 7 апреля 2016 года регулятор смягчил установленный ранее график докапитализации, обязав их довести минимальный размер уставного капитала до 200 млн грн к середине 2017 года, а к 300 млн грн – до середины 2018 года. Затем в декабре 2017 года НБУ вновь отложил повышение минимального размера уставного и регуляторного капитала банков до 300 млн грн до 11 июля 2020 года.

Требование иметь капитал минимум 400 млн грн перенесено на 11 июля 2022 года, а финальная дата докапитализации до 500 млн грн не менялась – 11 июля 2024 года.

Теги: #докапитализация #нбу #смягчение
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