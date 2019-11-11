Экономика

14:58 11.11.2019

Украинский сервис бесплатной доставки еды Raketa начал работу в Киеве, в планах на 2020 еще 15 городов

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Сервис по доставке готовой еды из ресторанов Raketa (Днепр) начал работать в Киеве.

Согласно официальному сообщению компании, 11 ноября 2019 года в Киеве начали работу около 200 пеших, вело-, мото- и авто-курьеров Raketa, которые осуществляют бесплатную доставку блюд более чем из 70 ресторанов, расположенных в центральных районах города, с заявленным временем доставки 60 минут. Заказ осуществляется в мобильном приложении (доступно для iOS и Android).

Первые несколько месяцев Raketa будет работать в столице в режиме бета-тестирования. За это время сервисом планируется покрыть всю территорию Киева.

Размер комиссий со стороны ресторана за доставку заказа в компании не раскрывают.

Согласно сообщению, компания планирует занять не менее 30% рынка заказов еды в Украине и развивать сеть собственных кухонь (dark kitchen). Первая из них уже работает в тестовом режиме в районе Бессарабского рынка Киева, а в планах - открыть в столице 25-30 таких кухонь.

"Сеть собственных кухонь позволит нам замыкать внутри компании все процессы, обеспечивать идеальный сервис, а самое главное – осуществлять доставку менее чем за 30 минут", - отметил сооснователь Raketa Алексей Юхимчук, который цитируется в сообщении.

В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех городов страны с населением более 200 тыс. В среднесрочной перспективе список сервисов может быть дополнен доставкой цветов, подарков или чего-либо другого.

Рaketa - сервис доставки еды из ресторанов, начавший работу в Днепре с 5 марта 2018 года. В настоящее время компанией владеют три стейкхолдера, в числе которых - украинские предприниматели Алексей Юхимчук и Станислав Дмитрик (имя третьего владельца не разглашается).

Ранее сервис Raketa принадлежал компании Pokupon.

Теги: #сервис #доставка #еда
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