Экономика

11:00 11.11.2019

Япония превратит Фукусиму в центр возобновляемой энергетики в рамках проекта стоимостью $2,75 млрд

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Япония планирует превратить префектуру Фукусима, серьезно пострадавшую в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" ("Фукусима-Дайити") в 2011 году, в центр возобновляемой энергетики.

Власти страны готовят проект объемом 300 млрд иен ($2,75 млрд), предусматривающий строительство на территории префектуры 11 солнечных электростанций и 10 ветропарков совокупной мощностью 600 МВт электроэнергии.

Строительство первой солнечной электростанции начнется в январе 2020 года, сооружение всех объектов планируется завершить к марту 2024 года, сообщает агентство Bloomberg.

Правительство Японии предоставит субсидии в размере 30 млрд иен на реализацию этого проекта, Development Bank of Japan и Mizuho Bank планируют обеспечить финансирование, пишет газета Nikkei.

Строительство солнечных и ветроэлектростанций на территории, загрязненной радиацией после аварии на АЭС, поможет оживить регион, говорит Масаси Такеучи, отвечающий за энергетику в правительстве префектуры Фукусима.

По его словам, первая солнечная электростанция мощностью 20 МВт будет построена в городе Минамисома в северной части префектуры Фукусима.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами в марте 2011 года.

Теги: #япония #фукусима
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