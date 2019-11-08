"Интерпайп" подал в Европейский суд на Еврокомиссию из-за несправедливых пошлин на поставки в ЕС бесшовных труб

Украинская промышленная компания "Интерпайп" подала в Европейский суд иск на Европейскую комиссию из-за изменения методики расчета антидемпинговых пошлин на поставки бесшовных труб в страны ЕС, в результате которых окончательные пошлины после проводившегося пересмотра были недостаточно снижены.

Как сообщил директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, выступая на секции "Торговые войны и их влияние на мировую экономику" Киевского международного экономического форума в пятницу, компания будет отстаивать свои интересы в суде.

Морозов уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что "Интерпайп" подал заявление в суд в сентябре.

При этом в ходе выступления на форуме он отметил, что с 2006 года бесшовные линейные трубы компании подпадали под действие 13,8%-ной пошлины. В 2019 году "Интерпайпу" удалось добиться снижения ставки до 8,1%.

"Но Еврокомиссия учла не все аргументы, поэтому компания судится с ЕК в Европейском суде", - констатировал топ-менеджер.

Морозов также напомнил, что ЕК в феврале 2019 ввела процедуру квотирования всего сортамента металлопродукции из всех стран. Как результат, квота на поставку украинских труб составляет 95 тыс. тонн в год. При этом не учтены объемы производства продукции совместного украинско-европейского предприятия (СП) Vallourec Niko Tube. Более того, летом-2019 Еврокомиссия пересмотрела и уменьшила размер запланированного годового роста квоты с 5% до 3%. В настоящее время ЕК рассматривает возможность запретить поставки продукции по квоте "другие страны" (other countries), если экспортеры "выбрали" квоту своей страны, сказал директор.

"ЕС всегда был надеждой для нас, мы получили все стандарты, но наращивания поставок не произошло. И сегодня СП работает на грани, не может выйти на минимальный уровень, необходимый для минимальной прибыльности", - констатировал Морозов.

В интервью агентству топ-менеджер уточнил, что ограничения на поставки труб в ЕС не позволяют СП реализовать весь экономический потенциал.

"Сегодня это является большим ограничением. Что касается размера самой пошлины, то мы считаем, что он является несправедливым, считаем, что при расчете допустили нарушения, поэтому мы подали в суд на Европейскую комиссию. Сегодня мы будем с ними судиться и доказывать, что насчитанные нам 8% - неправомерны. По опыту скажу: мы и до этого подавали в суд и выигрывали", - резюмировал собеседник агентства.

Как сообщалось, ЕК с 3 августа 2019 года снизила антидемпинговые пошлины на ввоз в макрорегион бесшовных труб диаметром не более 406,4 мм из Украины производства компании "Интерпайп" до 8,1% с 13,8%. Решение о снижении пошлин было принято ЕК 1 августа текущего года, по результатам частичного промежуточного пересмотра действующих антидемпинговых пошлин.

В обосновывающей решение части публикации ЕК поясняется, что 7 мая 2018 года Комиссия объявила о начале частичного промежуточного пересмотра антидемпинговых мер, применяемых к импорту некоторых видов бесшовных труб из Украины. Пересмотр был инициирован по запросу компании "Интерпайп". В запросе "Интерпайп" предоставил достаточные доказательства того, что обстоятельства, на основании которых были применены действовавшие до этого меры, изменились, и что эти изменения носят долговременный характер.

Промежуточное расследование в рамках процесса пересмотра охватывало период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. При этом Комиссия запросила и проверила всю информацию, которую она сочла необходимой для определения уровня демпинга. Проверочные визиты были проведены на предприятиях заявителя и в связанных с ним торговых компаниях ООО "Интерпайп Украина", Interpipe Europe SA (Швейцария) и Interpipe Central Trade GmbH (Германия).

Согласно документу, во время первоначального антидемпингового расследования в 2006 году, а также в предпоследнем промежуточном расследовании в рамках пересмотра в 2012 году, охватывающим период расследования с 1 октября 2010 года по 30 сентября 2011 года, основное сырье для производства труб - круглые стальные заготовки - закупались "Интерпайпом" у независимых поставщиков. Однако после строительства и введения в эксплуатацию ООО "Металлургический завод "Днепросталь" в 2013 году литые заготовки компания производит самостоятельно, что привело, в частности, к значительному сокращению затрат.

Комиссия ЕК признала, что ключевое сырье было произведено заявителем собственными силами и что это изменение привело к значительному изменению затрат и портфеля продуктов. В результате было решено пересмотреть существующие антидемпинговые меры. В то же время, дальнейшие изменения при поставках труб на экспорт, связанное с созданием СП между Interpipe и Vallourec Tubes, не было принято во внимание, так как оно произошло после начала промежуточного пересмотра.

В итоге ЕК приняла решение снизить антидемпинговые пошлины на бесшовные трубы двух предприятий "Интерпайпа" до 8,1%.

Антидемпинговая пошлина относительно украинских производителей трубной продукции была введена в 2006 году. До последнего пересмотра пошлина составляла для Днепропетровского трубного завода - 12,3%, для ООО "Интерпайп Нико Тьюб", ПАО "Интерпайп НТЗ" - 13,8%, для АО "Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" и других украинских компаний - 25,7%.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.