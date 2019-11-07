Укрэксимбанк размещает 10-летние субординированные евробонды на $100 млн под 9,95% – источник

Государственный Укрэксимбанк (Киев) размещает 10-летние субординированные евробонды на $100 млн под 9,95% годовых, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.

Другой источник уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что по облигациям будет предусмотрена возможность досрочного выкупа через пять лет и сделку планируется закрыть на следующей неделе.

Организаторами выпуска выступают J.P.Morgan и Morgan Stanley. Непосредственным эмитентом – специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания), через которую ранее уже выпускались еврооблигации банка.

Как сообщалось, Укрэксимбанк на этой неделе проводит серию встреч с инвесторами в Европе. Road show было запланировано в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте.

Последний раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года, когда разместил евробонды (LPN) на 4,051 млрд грн со ставкой купона 16,5% годовых и погашением в марте 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка в долларах со сроками погашения в 2022-м, 2023-м и 2024 годах. По каждому выпуску предусмотрен амортизационный механизм погашения.

В частности, по еврооблигациям-2022, купон по которым составляет 9,625%, предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, оставшихся 50% - шестью равными полугодовыми траншами.

Для еврооблигаций-2023 50% основной суммы выплачивается 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2024 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% - восемью равными полугодовыми траншами начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2023 установлена на уровне 7% + ставка шестимесячного LIBOR, по евробондам-2024 – 9,75%.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Чистая прибыль Укрэксимбанка по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (706,24 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 76 действовавших в стране банков.