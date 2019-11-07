Экономика

14:34 07.11.2019

Подготовленное Германией решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" будет обжаловано – торгпред Украины

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Подготовленное Германией решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" будет обжаловано – торгпред Украины

В случае принятия подготовленного представителями правящей коалиции ФРГ решения, которое позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток-2", оно будет обжаловано, сообщил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной… Между многими ", - сказал он, выступая на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры" в Киеве в четверг.

По его словам, такая инициатива приведет к долгосрочным судебным процедурам, которые заблокируют работу газопровода.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители правящей коалиции ФРГ - партий ХДС/ХСС и СДПГ - подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток-2".

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Датское энергетическое агентство (ДЭА) 30 октября 2019 года выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему времени в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали. На сегодня уже уложено более 2100 км двух ниток газопровода.

Трубоукладка завершена в водах РФ, Финляндии и Швеции, а также большей частью - в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению, пишет, в свою очередь, проектная компания Nord Stream 2 AG.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток-2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Теги: #ес #северный_поток_2 #директива
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