Экономика

13:02 07.11.2019

ЕБРР может выдать EUR10 млн кредита украинскому производителю кормов "Кормотех"

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ЕБРР может выдать EUR10 млн кредита украинскому производителю кормов "Кормотех"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить крупному украинскому производителю кормов для домашних животных ООО "Кормотех" (Львовская обл.) кредит на сумму EUR10 млн.

Согласно материалам ЕБРР, кредит может быть выдан "Кормотех" на строительство завода по производству кормов для домашних животных в Литве и расширение мощностей по производству кормов в Украине.

"Банк поддержит первую трансграничную инвестицию украинской компании, состоящую в строительстве нового производственного объекта в Литве", - отмечается в сообщении банка.

По информации ЕБРР, "Кормотех" является одним из трех крупнейших производителей кормов для домашних животных в Украине.

Решение по предоставлению кредита может быть одобрено ЕБРР 11 декабря 2019 года.

Как сообщалось, "Кормотех" в 2018 году нала строительство завода по производству кормов в Литве, в планах его запустить в 2019 году. Плановые мощности - 5 тыс. тонн мокрых кормов в год.

"Кормотех" экспортирует продукцию в свыше 20 стран, в том числе во Францию, Эстонию, Нидерланды, Словению, Польшу. Мощности предприятия включают два завода по изготовлению сухих и влажных кормов во Львовской области. Компания производит продукты для кошек и собак под собственными брендами Optimeal, "Клуб 4 лапы" (ТМ "Мяу!" и "Гав!") и по направлению private label.

Конечными бенефициарами "Кормотех" являются Елена и Ростислав Вовк.

Теги: #ебрр #кормотех #корма
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