Экономика

11:58 07.11.2019

Азербайджанская Caspian Service инвестирует $7 млн в качестве девелопера жилкомплекса в Украине

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Азербайджанская Caspian Service инвестирует $7 млн в качестве девелопера жилкомплекса в Украине

Строительная компания Caspian Service (Азербайджан) намерена вложить $7 млн в первый собственный девелоперский проект в Украине – жилой комплекс (ЖК) BASA City класса "комфорт+" в с.Ходосовка (Киево-Святошинский р-н Киевской обл.).

"ЖК BASA City – первый полноформатный проект Caspian Service в Украине в качестве девелопера. Невзирая на временные сложности из-за политических процессов украинский рынок жилья очень перспективен. Пилотный проект реализуется в классе "комфорт+", так как, по нашим оценкам, на сегодня это наиболее востребованный и наименее рисковый сегмент в жилом строительстве", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" СЕО Caspian Service в Украине Чингиз Кишиев.

По его данным, проект включает девять домов этажностью пять-семь, рассчитанных на 504 квартиры. Земельный участок расположен на берегу озера, недалеко от аутлет-городка "Мануфактура" на популярном ново-обуховском направлении. Его площадь - 3,5 га, общая площадь застройки – 35 тыс. кв. м. Проект будет реализован в две очереди. Ввод в эксплуатацию первой из них запланирован на первый квартал 2021 года.

Как отметил Кишиев, в перспективе - зайти в сегмент жилья класса "бизнес" и "премиум" в Украине.

"Мы также намерены развивать жилье класса "бизнес" и "премиум", поскольку компания наработала успешный опыт реализации таких проектов в Азербайджане, Казахстане, других странах СНГ: мы построили десятки высококлассных проектов", - подчеркнул он.

По словам Кашиева, в ЖК BASA City будут представлены разные форматы жилья: классические квартиры, квартиры-студии, ситихаусы с собственными двориками, апартаменты с видовыми террасами, лофты с потолками 5 м и вторым светом.

Проект предполагает обустройство прогулочной набережной вдоль озера в голландском стиле с выделенными зонами для спорта и активного отдыха, лаунж-зоны с открытым бассейном, зоны для барбекю, рыбалки, др. 

Кроме того, внутренняя инфраструктура комплекса BASA City предусматривает двухуровневый отдельно стоящий паркинг, собственный супермаркет площадью 1 тыс. кв. м, детсад на 40 мест, собственную службу охраны и эксплуатации.

Caspian Service основана в 2001 году. Ее портфель включает 71 проект в Азербайджане, шесть – в Казахстане, два – в Грузии, один – в Польше, восемь – в Украине. С момента основания компания построила и ввела в эксплуатацию порядка 1,5 млн. кв. м площадей.

В Украину компания зашла в 2014 году. В 2018 году начала реализацию в качестве девелопера жилого комплекса BASA City под Киевом.

Теги: #инвестиции #строительство #caspian #азербайджан
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