Экономика

10:00 07.11.2019

"Укртрансгаз" завершил модернизацию ГИС "Гребеники" для импорта газа из Румынии

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"Укртрансгаз" завершил модернизацию ГИС "Гребеники" для импорта газа из Румынии

АО "Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции (ГИС) "Гребеники" (Одесская обл.), что позволит осуществлять реверсную транспортировку газа из Румынии через Молдову в случае прекращения транзита из РФ.

"Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме со стороны Молдовы", - сообщается в пресс-релизе УТГ.

В компании отметили, что работы были осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, которая предполагает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Как сообщалось, в мае 2018 года "Укртрансгаз" успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.

Операторы ГТС Румынии и Украины в мае-2018 договорились о реконструкции газоизмерительной станции "Исакча-1", что позволит улучшить точность измерения газа и обеспечит возможность двухстороннего потока газа в этой точке соединения систем. Транспортировка газа от точки "Исакча-1 - Орловка" будет происходить по магистральным газопроводам "Раздельная - Измаил" и "Шебелинка - Днепр - Кривой Рог – Измаил".

В октябре 2019 года генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что Румыния подтвердила предоставление с 1 января 2020 года гарантированных мощностей по поставке газа в Украину в объеме 4,1 млн куб. м в сутки.

Трансбалканский трубопровод является альтернативным источником поступления природного газа в Украину, учитывая ввод в строй газопровода TANAP, наличия LNG-терминалов в Греции и Турции, перспективы роста добычи газа на черноморском шельфе в Румынии.

На сегодня пропускная способность ГТС в Украину на западной границе составляет: из Словакии – 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрии – 19,5 млн куб. м/сутки, Польши – 4,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #газ #румыния #укртрансгаз #гис
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