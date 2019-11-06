Кабмин берет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог

Кабинет министров Украины планирует взять полумиллиардный кредит на 15 лет для ремонта объездной дороги Львова и трассы Киев-Одесса, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий

"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы", - написал Крикий на своей странице в Facebook.

По его словам, в среду, 6 ноября, правительство приняло решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере EUR 450 млн на строительство обхода г.Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

"Кредит на 15 лет с базой и процентной ставкой 6 мес. EURIBOR + 100 bps", - резюмировал министр.