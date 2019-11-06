Экономика

22:59 06.11.2019

Кабмин берет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог

1 мин читать
Кабмин берет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог

Кабинет министров Украины планирует взять полумиллиардный кредит на 15 лет для ремонта объездной дороги Львова и трассы Киев-Одесса, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий

"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы", - написал Крикий на своей странице в Facebook.

По его словам, в среду, 6 ноября, правительство приняло решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере EUR 450 млн на строительство обхода г.Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

"Кредит на 15 лет с базой и процентной ставкой 6 мес. EURIBOR + 100 bps", - резюмировал министр.

Теги: #дороги #украина #кредит #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:53 06.11.2019
В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину

В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину

21:50 06.11.2019
Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов

Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов

15:45 06.11.2019
Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 1,1 млрд грн

Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 1,1 млрд грн

15:35 06.11.2019
Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам государственного языка

Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам государственного языка

14:02 06.11.2019
Кабмин назначил Стародубцева главой НАГС - нардеп

Кабмин назначил Стародубцева главой НАГС - нардеп

13:45 06.11.2019
Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

13:01 06.11.2019
Кабмин одобрил привлечение EUR450 млн кредита от ЕБРР на развитие Трансъевропейской транспортной сети

Кабмин одобрил привлечение EUR450 млн кредита от ЕБРР на развитие Трансъевропейской транспортной сети

11:45 06.11.2019
Кабмин сократит штат Госстата, передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости - Дубилет

Кабмин сократит штат Госстата, передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости - Дубилет

10:55 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина в сумме 4,7 млрд грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина в сумме 4,7 млрд грн

08:17 06.11.2019
Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представитель Еврокомиссии подтвердила проведение трехсторонних экспертных консультаций по газу 8 ноября

Абромавичус потребовал улучшить условия работы на предприятиях "Укроборонпрома", Ярославский обещал помочь в Харькове

Апелляционный админсуд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка

ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019г и 3,5% в 2020-м

Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое

ПОСЛЕДНЕЕ

Дебютный выпуск "зеленых" евробондов DTEK Renewables стал первым бенчмарком в данном секторе – организатор

В ФРГ подготовили поправки, смягчающие Газовую директиву ЕС для "Северного потока - 2" – СМИ

Представитель Еврокомиссии подтвердила проведение трехсторонних экспертных консультаций по газу 8 ноября

Абромавичус потребовал улучшить условия работы на предприятиях "Укроборонпрома", Ярославский обещал помочь в Харькове

Апелляционный админсуд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка

ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019г и 3,5% в 2020-м

Проект госбюджета-2020 предусматривает 4 млрд грн на финподдержку агропроизводителей

Дубинский и Арахамия зарегистрировали в Раде законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала для банков

Lufthansa отменяет 1,3 тыс. авиарейсов из-за забастовки

Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА