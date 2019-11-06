Экономика

15:05 06.11.2019

Минфин в 2020г. планирует привлекать внешние заимствования по средневзвешенной ставке 8% - проект госбюджета-2020

2 мин читать
Минфин в 2020г. планирует привлекать внешние заимствования по средневзвешенной ставке 8% - проект госбюджета-2020

Проект государственного бюджета на 2020 год, подготовленный правительством ко второму чтению, предполагает средневзвешенную ставку внешних заимствований около 8%, внутренних – около 14,6%, указано в пояснительной записке к обновленному проекту документа.

"Средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 14,6% годовых, для внешних долговых инструментов – около 8% годовых. Вместе с тем, условия государственных заимствований могут изменяться в зависимости от влияния политических, экономических и геополитических факторов", – указано в документе.

Финансирование общего фонда госбюджета в следующем году за счет госзаимстований должно составить 342,5 млрд грн, в том числе 111,37 млрд грн внешних заимствований.

"Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5% общего объема поступлений, а внутренние – 67,5%", – отмечается в пояснительной записке.

"Проект госбюджета на 2020 год предполагает привлечение внешних займов по общему фонду в объеме $4,125 млрд. Для сравнения, с начала 2019 года такие заимствования составили $2,1 млрд", – прокомментировал начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

Спецфонд госбюджета в 2020 году привлечет за счет средств от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций 22,66 млрд грн, предполагается в проекте госбюджета.

Объем погашений госдолга в 2020 году оценивается в сумме 282,13 млрд грн, в том числе по внешнему долгу – 120,27 млрд грн. Проект госбюджета также предусматривает 141,47 млрд грн на обслуживание госдолга в 2020 году.

"В 2020 году предусмотрены платежи на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным по госгарантии, в сумме 1,66 млрд грн", – указано в пояснительной записке.

Теги: #бюджет #заимствования #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 06.11.2019
На обеспечение деятельности президента Украины и его офиса выделяется 916 млн грн – проект бюджета

На обеспечение деятельности президента Украины и его офиса выделяется 916 млн грн – проект бюджета

13:51 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минкультуры и спорта в сумме 15,084 млрд грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минкультуры и спорта в сумме 15,084 млрд грн

12:56 06.11.2019
Гостаможня заявляет о необходимости выделения на ремонт пунктов пропуска 488 млн грн в 2020г – нардеп

Гостаможня заявляет о необходимости выделения на ремонт пунктов пропуска 488 млн грн в 2020г – нардеп

12:47 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минцифры в сумме 227,1 млн грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минцифры в сумме 227,1 млн грн

12:46 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 24% финансирования Минсоцполитики

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 24% финансирования Минсоцполитики

12:19 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 14% финансирования Минобразования

Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение на 14% финансирования Минобразования

12:02 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минветаранов и ВОТ в сумме 1,8 млрд грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование Минветаранов и ВОТ в сумме 1,8 млрд грн

10:55 06.11.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина в сумме 4,7 млрд грн

Проект госбюджета-2020 предусматривает финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина в сумме 4,7 млрд грн

12:57 05.11.2019
Кабмин в проекте госбюджета-2020 ко 2-му чтению увеличил доходы на 13 млрд грн, расходы - на 15 млрд грн, дефицит 2% ВВП – глава Минфина

Кабмин в проекте госбюджета-2020 ко 2-му чтению увеличил доходы на 13 млрд грн, расходы - на 15 млрд грн, дефицит 2% ВВП – глава Минфина

10:40 04.11.2019
Гончарук о проекте госбюджета-2020: Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита

Гончарук о проекте госбюджета-2020: Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое

Минэкоэнерго отказалось от присоединения ВостГОКа к "Энергоатому" – глава НАЭК

Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

DTEK Renewables подтвердила размещение дебютных "зеленых" еврооблигаций на EUR325 млн с купоном 8,5%

Кабмин одобрил привлечение EUR450 млн кредита от ЕБРР на развитие Трансъевропейской транспортной сети

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое

Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 1,1 млрд грн

Минэкоэнерго отказалось от присоединения ВостГОКа к "Энергоатому" – глава НАЭК

"Слуга народа" предлагает повысить ставки экологического налога в 4 раза – законопроект

МВФ отмечает ослабление экономики Европы при ухудшении ситуации в торговле и промышленности

Дата трехсторонних консультаций по газу ЕС-Украина-РФ еще не определена - Еврокомиссия

Глава "Газпрома" подтвердил уполномоченному ФРГ по транзиту газа через Украину позицию о пакетной сделке с Киевом

Кабмин назначил Стародубцева главой НАГС - нардеп

Комитет Рады по энергетике намерен пригласить ДТЭК для обсуждения ситуации на энергорынке

monobank вскоре запустит новую функцию совместной оплаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА