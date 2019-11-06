Экономика

13:45 06.11.2019

Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

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Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

Кабинет министров перенес с 1 марта 2020 года на 20 ноября этого года вступление в силу запрета на ввоз в Украину железнодорожных вагонов с истекшим сроком эксплуатации из РФ, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко из закрытого заседания правительства в среду.

"Кабмин перенес дату вступления в силу постановления запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов произведенных в России", – написал он в Телеграмм-канале.

Как сообщалось, отсрочка до 1 марта 2020 года введения эмбарго на ввоз в Украину из России грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации, принятая правительством Украины в мае текущего года, привела к резкому росту импорта этих вагонов из РФ и сокращению заказов для украинских вагоностроителей.

Теги: #рф #импорт #вагоны #кабмин
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