Экономика

18:22 05.11.2019

Объем денежных переводов в Украину за 9 мес. превысил сумму отправленных за рубеж средств в 6,1 раза

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Объем денежных переводов в Украину за 9 мес. превысил сумму отправленных за рубеж средств в 6,1 раза

Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода средств в январе-сентябре 2019 года в 6,1 раза превысил сумму средств, отправленных за пределы страны.

Как говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) в Facebook, за девять месяцев 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило $1,673 млрд в эквиваленте, что на 4% меньше, чем за этот же период 2018 года. "Такое незначительное колебание связано с сезонными факторами", - пояснил центробанк.

Через системы перевода средств за пределы Украины за этот период поступило $275 млн в эквиваленте, а через системы перевода средств в пределах страны объем переводов составил 140 млрд грн, или $5,311 млрд в эквиваленте.

Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) осуществили две системы перевода средств: Forpost (ООО "Пост Финанс") и "Почтовый перевод" (АО"Укрпошта").

В течение девяти месяцев 2019 года в Украине трансграничные переводы фактически осуществляли девять систем перевода средств, из них две - созданные резидентами и семь - созданы нерезидентами (4 системы с США, по 1 системе - из Грузии, Канады, Азербайджана). Наибольший объем средств был переведен в Украину из США и Израиля.

В первом полугодии 2019 года на территории Украины предоставляли услуги 37 систем перевода средств, из которых 30 систем созданы резидентами и семь систем созданы нерезидентами.

Теги: #нбу #денежный_перевод
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