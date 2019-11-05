Экономика

16:22 05.11.2019

Совокупный госдолг Украины в 2020г сократится до 52,4% ВВП - глава Минфина

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Совокупный госдолг Украины в 2020г сократится до 52,4% ВВП - глава Минфина

Прямой и гарантированный государством долг Украины в 2020 году сократится до 52,4%, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"…Наша цель по долгу – снизить его до 52,4% ВВП. Успех в приватизации может помочь сократить этот показатель более кардинально", – написала Макарова в Facebook во вторник.

Согласно сообщению Минфина, доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2020 год предусматривает объем государственного долга в гривневом эквиваленте на уровне 2,045 трлн грн, что составит 45,3% прогнозного ВВП.

"Объем платежей по погашению государственного внешнего долга – 120,3 млрд грн, государственного внутреннего долга – 161,9 млрд грн. На платежи по обслуживанию госдолга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн", – указал Минфин в сообщении.

Теги: #миинфин #госдолг #ввп #маркарова
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