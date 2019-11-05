Мининфраструктуры уволило руководителя порта "Южный"

И. о. директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) Анатолий Яблунивский уволен приказом Министерства инфраструктуры от 4 ноября 2019 года, сообщается на сайте министерства.

Как уточняется, Яблунивский уволен в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины (истечение срока контракта).

Приказ подписал министр Владислав Криклий.

Как сообщалось, Яблунивский возглавлял МТП "Южный" 23 июня 2018 года, сменив в этой должности прежнего руководителя предприятия Виталия Жуковского.

Ранее министр Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на посту председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" и о прекращении полномочий Игоря Ткачука в должности начальника Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Кроме того, Мининфраструктуры уволило директоров ГП "Одесский морской торговый порт", ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт".