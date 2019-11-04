Экономика

19:05 04.11.2019

Депутаты предлагают усилить ответственность руководителей и акционеров финорганизаций

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Депутаты предлагают усилить ответственность руководителей и акционеров финорганизаций

Доведение финансового учреждения, кроме банка, до неплатежеспособности, повлекшее нанесение крупного материального ущерба государству или клиенту карается ограничением свободы на срок от одного до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с наложением штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн, а также лишением права занимать определенные должности в течение трех леь.

Такая норма закреплена зарегистрированным в Верховной Раде законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению ответственности связанных с финансовым учреждением лиц".

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергей Гривко, Анатолий Остапенко (все фракция "Слуга народа").

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является установление ответственности связанных с финансовым учреждением лиц, прежде всего, руководителей финансовых учреждений, конечных бенефициарных владельцев, других владельцев существенного участия в финансовом учреждении, при принятии ими решений, влияющих на финансовое состояние финансового учреждения, и защиты интересов клиентов финансовых учреждений.

Законопроектом также предлагается облагать штрафом в размере от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн руководителей или других должностных лиц финансового учреждения, кроме банка, за внесение недостоверной информации в отчетность, которая подается в НБУ, НКЦБФР и Нацкомфимнуслуг.

Документом предлагается закрепить, что связанными с финансовым учреждением лицами являются - контроллеры; лица, имеющие существенное участие в финансовом учреждении, и лица, через которых осуществляется косвенное владение существенным участием, руководители финучреждения, руководитель службы внутреннего аудита, родственные и аффилированные лица финансового учреждения, в том числе участники небанковской финансовой группы, а также лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных структурах финансового учреждения; руководители юридических лиц и руководители финансовых учреждений, которые являются родственными и аффилированными лицами финансового учреждения, руководитель службы внутреннего аудита.

Кроме того, к связанным с финучреждением лицам депутаты предлагают отнести любое лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных выше, и на которую они оказывают влияние при проведении такой операции через трудовые, гражданские и другие отношения.

Законопроектом уточняется, что к руководству финансового учреждения относятся председатель, его заместители и члены наблюдательного совета финансового учреждения, председатель, его заместители и члены правления финансового учреждения, главный бухгалтер финансового учреждения и его заместители. Ассоциированным лицом являются муж или жена, прямые родственники (отец, мать, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), прямые родственники мужа или жены этого лица, муж или жена прямого родственника.

Финансовое учреждение обязано подавать в орган, осуществляющий государственное регулирование соответствующего рынка финансовых услуг информацию о связанных с финансовым учреждением лицами в порядке, установленном нормативно-правовыми актами такого органа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно отчету Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" по негосударственному пенсионному обеспечению в Украине, представленном в июле 2019 года, высокому уровню мошенничества на рынке способствует слабое регулирование, недостаточное раскрытие информации и слабый надзор. На рынке страхования продолжается выход страховщиков с рынка без выполнения своих обязательств перед страхователями и другими контрагентами. Вследствие выхода страховщиков "по-английски", по оценкам регулятора (Нацкомфинуслуг), зафиксирован размер неисполненных обязательств на сумму 316 млн грн перед около 22 тыс. физическими лицами.

Теги: #законопроект #финрынок
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