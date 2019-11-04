Экономика

15:56 04.11.2019

Премьер-министр возглавил комиссию по защите бизнеса

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Премьер-министр возглавил комиссию по защите бизнеса

Премьер-министр Алексей Гончарук возглавил созданную правительством в октябре комиссию по защите бизнеса, свидетельствует обнародованное на "Урядовом портале" правительственное постановление от 16 октября.

Согласно документу, секретарем комиссии должен стать советник главы Кабмина, в ее состав также войдут заместители министра юстиции, министра внутренних дел, министра экономики, замглавы СБУ, замдиректора Государственного бюро расследований, замдиректора НАБУ, а также секретарь Нацинвестсовета и бизнес-омбудстмен.

Как указано в постановлении, комиссия перед рассмотрением жалобы будет направлять ее бизнес-омбудсмену для предварительной оценки и на протяжении трех рабочих дней.

Полномочия комиссии позволяют ей инициировать привлечение к ответственности за нарушения норм законодательства представителей госорганов, органов местного самоуправления и должностных лиц.

Теги: #гончарук #бизнес #кабмин
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