Экономика

10:50 04.11.2019

Украина 1 ноября начала отбор газа из ПХГ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м

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Украина 1 ноября начала отбор газа из ПХГ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м

Украина 1 ноября 2019 года начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По состоянию на 2 ноября запасы в хранилищах составляют 21 млрд 759,46 млн куб. м. Из ПХГ Украины, в частности, в этот день было отобрано на 19,45 млн куб. м при импорте 34,34 млн куб. м и внутренней добыче 55,74 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 2 ноября 2018 года на 26,7%, 2 ноября 2017 года – на 29,2%, 2 ноября 2016 года – на 50,8%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #укртрансгаз #запасы #пхг #отопление
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