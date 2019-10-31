Экономика

19:27 31.10.2019

Рада приняла поправки в госбюджет-2019 с поправкой о финансировании метро на Виноградарь

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Рада приняла поправки в госбюджет-2019 с поправкой о финансировании метро на Виноградарь

Верховная Рада на заседании в четверг приняла в целом законопроект №2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год и направила дополнительный 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплат их работникам зарплаты.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", поправки в госбюджет во втором чтении поддержал 291 народный депутат.

При этом депутаты поддержали поправку, которая предусматривает финансирование строительства ветки метро к столичному жилмассиву "Виноградарь" за счет государственного бюджета.

"Законопроект состоит их нескольких блоков: изменения, связанные с Кабинетом министров, изменения, которые выделяют дополнительные средства шахтерам и нашим военным на передовой и пополняют резервный фонд. Если у города Киева все-таки есть много средств на счетах, и вы сегодня позволили им не возвращать в госбюджет еще дополнительные средства, то о шахтерах, военных и резервном фонде больше некому, позаботиться, кроме нас", – прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

При доработке законопроекта ко второму чтению народные депутаты предложили 62 поправки, из которых 20 комитет рекомендовал учесть.

"Законопроект предлагает унормировать зачисление конфискованных средств в спецфонд, которые на 1 октября поступили в объеме 1,561 млрд грн, но не предусмотрены плановыми показателями доходов госбюджета с направлением 524 млн грн на обустройство военных комиссариатов… и 1,36 1 млрд грн – Укравтодору", – пояснила с парламентской трибуны член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранна (фракция "Слуга народа").

Помимо этого, законопроект предусматривает перераспределение средств по некоторым бюджетным программам.

Теги: #бюджет #поправки
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