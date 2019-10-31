Экономика

14:58 31.10.2019

Милованов предлагает 4 млрд грн для господдержка АПК взять из процента от продажи госземель

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Милованов предлагает 4 млрд грн для господдержка АПК взять из процента от продажи госземель

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает для обеспечения государственной поддержки АПК на уровне 8,48 млрд грн взять 4 млрд грн из процента от продажи государственных земель при запуске рынка.

"У нас будет рынок земли, некоторые госземли будут приватизированы, поступления от этого могут быть предоставлены как господдержка. Сейчас в бюджете есть 4,4 млрд грн, один из вариантов найти еще 4 млрд грн - процент от продажи госземель предоставить на поддержку фермерам", - сказал на брифинге в Кабинете министров.

Минэкономики, в частности, может в 2020 году направить 3,9 млрд грн на удешевление кредитов аграриям для покупки земель сельхозназначения, 2,5 млрд грн на господдержку отрасли животноводства, хранение и переработку сельхозпродукции, 780 млн грн на финподдержку производителей, 500 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

Кроме того, еще 400 млн грн на поддержу развития садоводства и ягодоводства, 250 млн грн на финподдержку развития фермерских хозяйств, 150 млн грн на финподдержку мероприятий в АПК.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий указал, что ориентировочно при запуске рынка земли поступления от продажи госземель в четвертом квартале 2020 года могут составить 7 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство экономики поддерживает внесение поправки в законопроект о госбюджете на 2020 год о сохранении в следующем году объема поддержки АПК на уровне 1% ВВП, или 8,4 млрд грн.

Аграрный комитет Верховной Рады 16 октября поддержал наработанные профильным подкомитетом поправки в проект госбюджета, предусматривающие сохранение на 2020 год объема поддержки АПК на уровне 1% ВВП, или 8,4 млрд грн.

Теги: #земля #милованов #апк
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