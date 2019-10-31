Экономика

11:43 31.10.2019

Первыми проданными объектами "большой" приватизации в 2020г могут стать ОГХК и "Электротяжмаш" - ФГИ

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Первыми проданными объектами "большой" приватизации в 2020г могут стать ОГХК и "Электротяжмаш" - ФГИ

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш", свидетельствуют презентационные материалы главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, которые он представлял на Первом международном инвестфоруме в Мариуполе.

Согласно им, угольная компания "Краснолиманская" и ЧАО "Президент-отель" могут быть проданы во второй половине 2020 года, тогда как "Центрэнерго" и Одесский припортовый завод (ОПЗ) в 2020 году должны пройти due diligence и подготовку к приватизации, после чего ожидается их продажа в 2021 году.

Как сообщалось, ФГИ провел конкурсы по отбору инвестсоветников для шести объектов из перечня предприятий "большой приватизации". Для продажи ОПЗ Фонд отобрал Pericles Global Advisory, которая победила в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital.

"Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners стал советником приватизации угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и ЧАО "Индар". При этом ФГИ под руководством Виталия Трубарова за два дня до утверждения Верховной Радой Сенниченка его новым главой издал приказ об отказе от продажи 70,7016% акций ЧАО "Индар" на аукционе с привлечением советника в пользу возможного выкупа его нынешним миноритарным акционером на условиях преимущественного права на такой выкуп.

"Электротяжмаш", согласно результатам конкурсов, должна готовить к приватизации "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, а "Объединенную горно-химическую компанию" (ОГХК) – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. Однако их работа была заблокирована судебным решением.

Проект госбюджета на 2020 год предусматривает поступления в 5 млрд грн от приватизации.

Теги: #приватизация #фги
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