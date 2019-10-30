Гендиректор "Метинвеста" надеется на подъем рынка благодаря стимулированию экономики со стороны президента и правительства Украины

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков надеется на активизацию деятельности в различных секторах экономики благодаря принимаемым президентом и правительством Украины мерам, вследствие чего возрастет потребление металлопродукции на внутреннем рынке.

Такое мнение топ-менеджер высказал журналистам в ходе проходящей в Милане 28-30 октября Европейской конференции производителей стали (European Steel Conference-2019).

По его словам, в настоящее время в Украине один из самых низких уровней потребления стали на человека, даже по сравнению с соседними странами. Так, по сравнению с потреблением стали в РФ, в Украине уровень потребления ниже в 4-5 раз (по данным Worldsteeol, в 2018 году в мире среднее видимое потребление стали составило 224,5 кг/чел, лучшие показатели – в Южной Корее 1047,2 кг/чел., Тайване 753,5 кг/чел., Чехии 703 кг/чел. - ИФ).

"В моем понимании в Украине за счет экономического роста потенциал увеличения потребления стали огромный. Мы вообще можем отказаться от экспорта стали, если у нас будет рост потребления на уровне соседних стран. И в этом у нас большая надежда на новое правительство, на президента, которым небезразлична ситуация, и которые хотят что-то изменить", - сказал гендиректор.

Касаясь ситуации в целом в мире на рынках металлопродукции, Рыженков предположил, что в настоящее время спрос на металлопродукцию находится в нижней фазе циклического развития рынка.

"Мы подошли ко дну, и дальше будет подъем. Но неизвестно, сколько времени будет продолжаться нынешняя ситуация и когда начнется рост", - констатировал глава компании, добавив, что это может занять период от нескольких месяцев до нескольких лет.

Вместе с тем, гендиректор отметил, что "Метинвест" в сложное время тщательно работает на своих ключевых рынках, укрепляя сотрудничество с постоянными клиентами, которые знают "Метинвест", а "Метинвест", в свою очередь, вовлечен в бизнес-процесс давних клиентов.

Глава компании добавил, что сегодня меткомпании сталкиваются с сильнейшими проблемами, поэтому проведение таких форумов, как Европейская конференция производителей стали, позволяет обменяться мнениями, лучше понимать ситуацию на рынках с целью общего развития, находить более эффективные решения.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".