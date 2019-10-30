Мининфраструктуры разрабатывает проекты четырех концессионных дорог

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проекты концессионных дорог M-06 Львов-Стрый, M-09 Львов-Тернополь, lM-05 Киев-Белая Церковь и M-10 Львов-Краковец.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе Первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine в Мариуполе во вторник вечером, ведомство готовит также пакет концессионных конкурсов в портах "Мариуполь", "Бердянск", "Одесса" и паромного комплекса в порту "Черноморск".

Кроме того, по словам Криклия, министерство помогает местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и терминал Cargo в аэропорту "Белая Церковь". Помимо этого готовятся концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева и Чопа.

Как сообщалось, в середине октября Мининфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию, это касается в частности вокзала в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

В планах АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 года - начале 2021 года.

По мнению главы УЗ Евгения Кравцова, с одной стороны, это поможет привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры, с другой - железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами.