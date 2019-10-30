Банк "Пивденный" прогнозирует снижение средней ставки по кредитам до 15,5%-16,5% в 2020г

Банк "Пивденный" ожидает снижения среднего уровня ставок по кредитам с 20-21% в этом году до 15,5-16,5% в следующем на фоне продолжения смягчения монетарной политики Национального банка (НБУ), сообщил заместитель главы правления "Пивденного" Максим Цымбал.

"Наш прогноз – снижение процентных ставок до конца следующего года на уровне 15,5%-16,5% при сохранении динамики снижения учетной ставки до конца следующего года. Но 2021 год и уверенный уровень учетной ставки 8-9% приведут к тому, что мы действительно можем ожидать снижения ставок до 13,5-14,5%", – заявил Цымбал на XVIII Форуме финансовых директоров в Киеве во вторник.

Согласно прогнозу банка, в 2019 году уровень учетной ставки может снизиться до 15%. В то же время в 2020 году ожидается ее снижение до 10%, а в 2021 году - до 8-9%. По прогнозам НБУ, учетная ставка на конец 2020 года составит 9%, а на конец 2021-го снизится до 8%.

Банкиры также ожидают снижения инфляции до 6,6% в этом году, до 6,2% - в следующем и до 4,5% - в 2021-м.

Нацбанк прогнозирует ее снижение по итогам 2019 года до 6,3% и следующего – до 5% по сравнению с 9,8% в прошлом году и 13,7% - в позапрошлом.