Экономика

18:06 29.10.2019

Ярославский готов участвовать в приватизации "Электротяжмаша", "Харьковоблэнерго", намерен вернуться в банковский бизнес

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Ярославский готов участвовать в приватизации "Электротяжмаша", "Харьковоблэнерго", намерен вернуться в банковский бизнес

 Бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский отмечает, что его интересует приватизация госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" и "Харьковоблэнерго", в его планах также вернуться в банковский бизнес.

"Интересен для приватизации "Элекротяжмаш", "Харьковоблэнерго", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Мариуполе в кулуарах Первого инвестиционного форума.

Ярославский сообщил, что намерен на территории возле ХТЗ создать большой торгово-промышленный кластер, вложив в этот проект за 10-12 лет до 1 $млрд. По его словам, там, в том числе, можно будет разместить от 6 до 10 тыс. IT-специалистов.

Бизнесмен также отметил, что планирует возвращаться в банковский сектор, но конкретные планы пока раскрывать не будет, чтобы "не спугнуть".

Ярославский указал, что он совершенно не закрыл для себя тему с футболом, хотя пока сосредоточен на регби и регбийном клубе "Олимп".

"Занимаемся. Если получится вернуть бренд обанкротившегося "Металлиста". Процедура банкротства идет, но ей мешают. Инфраструктуру построил я в свое время, вынужден был от нее как бы уйти, а сейчас ей пользуются, "пилят", поэтому банкротство невыгодно тем, кто крутится вокруг этого", - подчеркнул он.

Теги: #приватизация #инвестиции #ярославский #dch
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