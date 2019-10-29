Экономика

11:50 29.10.2019

Гостаможня в ближайшие недели запустит электронный сервис для жалоб

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Гостаможня в ближайшие недели запустит электронный сервис для жалоб

Государственная таможенная служба в ближайшие недели запустит электронный сервис для жалоб, анонсировал глава ведомства Максим Нефьодов.

"Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели", - сказал Нефьодов в ходе XVIII Форума финансовых директоров в Киеве во вторник.

Нефьдов отметил, что большее количество жалоб относительно таможни сейчас поступает через Facebook.

"Большинство пишет мне в личные сообщения на Facebook", - сказал глава таможни.

Помимо этого, таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить потенциальному покупателю такого авто перед его приобретением уточнить стоимость растаможивания. Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.

"Мы не должны входить в Новый год со старыми проблемами", - прокомментировал Максим Нефьодов.

Теги: #гостаможслужба #электронный_сервис #нефьодов
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