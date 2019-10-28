Экономика

13:18 28.10.2019

ФГВФЛ рассчитывает продать стадион "Черноморец" в Одессе на следующих торгах

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ФГВФЛ рассчитывает продать стадион "Черноморец" в Одессе на следующих торгах

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) рассчитывает на успешное проведение назначенного на 14 ноября повторного голландского аукциона по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе.

"Следующие торги по стадиону "Черноморец" назначены на 14 ноября. При этом у нас есть основания рассчитывать, что они будут успешными, так как уже есть реальные заинтересованные в покупке участники", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава ФГВФЛ Светлана Рекрут в кулуарах восьмого Украинского банковского форума The Banking 50 в Киеве.

По ее словам, в портфеле Фонда осталось всего несколько крупных объектов недвижимости на продажу.

"У нас есть большой офисный центр в Одессе по ул.Гагарина и ул.Тараса Шевченко. Есть пока стадион "Черноморец" - самый большой объект недвижимости в нашем портфеле, и еще несколько офисных зданий в Киеве – на Дружбы народов (офис Дельта Банка), помещение банка "Надра" и несколько менее значимых офисных объектов. Но в целом все знаковые крупные рыночные объекты недвижимости проданы, и это логично, ведь все банки уже фактически проходят завершение процедуры ликвидации", - пояснила глава ФГВФЛ.

Согласно сообщению на сайте Фонда, аукцион по продаже пула активов неплатежеспособного АО "Имэксбанк", в состав которых входит стадион по ул.Маразлиевская, 1/20, состоится 14 октября 2019 года на площадке "Фьост Файнэншиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания FFN). Стартовая цена продажи не изменилась и составит, как и на торгах 10 октября, 733,25 млн грн. Минимальная цена продажи – 366,6 млн грн.

Как сообщалось, стадион "Черноморец" помимо спортивной части включает бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,8 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.

Последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Как сообщалось, стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, что в пять раз ниже первоначальной цены (3,66 млрд грн). Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на "ProZorro.Продажи" и уже четыре раза через FFN, но к ним так никто и не проявил интереса, что приводит к снижению стоимости, отметили в ФГВФЛ. При этом по сравнению с предыдущими торгами, которые состоялись 26 сентября, цена лота не изменилась.

Теги: #фгвфл #продажа #черноморец #одесса
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