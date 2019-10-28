Экономика

12:25 28.10.2019

Приватизация "Укрспирта" может принести не менее 5 млрд грн

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Приватизация "Укрспирта" может принести не менее 5 млрд грн

Офис президента Украины (ОП) рассчитывает на рассмотрение парламентом законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли в Украине на следующей неделе и начало подготовки госпредприятия "Укрспирт" к приватизации, сообщила заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

"По нашим оценкам, приватизация "Укрспирта" принесет нам не менее 5 млрд грн", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Ковалив напомнила, что на прошлой неделе президент внес в Верховную Раду законопроект о демонополизации производства спирта в стране.

"Сейчас производство спирта осуществляется госпредприятием "Укрспирт", при этом в другом законе у нас указано, что все лицензии на производство спирта могут быть предоставлены только госпредприятиям. Собственно, в условиях нелиберализированного производства спирта в Украине продать "Укрспирт" можно только по цене металлолома. Мы надеемся, что на следующей неделе этот закон о демонополизации спиртовой отрасли будет принят и в пакете с этим будет осуществлена подготовка к приватизации "Укрспирта", - пояснила Ковалив.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. До настоящего времени находилось в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год.

Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Теги: #приватизация #опу #укрспирт
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