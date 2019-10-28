Экономика

09:09 28.10.2019

Столичная сеть Creative States анонсировала открытие бизнес-пространства в Днепре в 2020г, планирует выход на рынок Европы

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Сеть бизнес-пространств Creative States Ильи Кенигштейна анонсировала открытие весной 2020 года первой локации за пределами Киева – в бизнес-центре (БЦ) "Кудашевский" по ул. Баррикадная, 10 в Днепре, планирует выйти на рынок Европы.

"Сеть бизнес-пространств Creative States Ильи Кенигштейна начинает экспансию в украинские "миллионники". Новая локация сети, Creative States в Днепре, станет первой за пределами Киева. Открытие – весной 2020 года. В планах Creative States – закрепить лидерство в Украине и выйти на рынок Европы", - сообщила пресс-служба компании.

Согласно пресс-релизу, Creative State of Dnipro расположится на третьем этаже БЦ "Кудашевский", будет рассчитана на 600 человек - площадь пространства составит более 3,5 тыс. кв. м.

Объект станет первым крупным бизнес-пространством города, отмечают в компании.

По словам основателя и CEO сети Creative State Ильи Кенигштейна, Днепр нуждается в таких масштабных коворкинг-проектах, так как в городе работает минимум 14 тыс. программистов, много IT-компаний разного масштаба и других бизнесов, представителей креативного класса.

Как отметили в компании, при поиске партнеров Creative State ориентируется на лендлордов, которые готовы не просто сдавать проекты, но и заходить в бизнес с Creative States. Для дизайна и строительства локации Creative States будет привлекать подрядчиков.

"Коворкинги – тренд на рынке офисной недвижимости. В мире более 15 тыс. коворкингов - как сетевых, так и самостоятельных игроков. Эта цифра продолжает расти. Ожидается, что к 2022 году их будет порядка 26 тысяч. Главное в этих условиях – не потерять голову и сохранить баланс между умеренно агрессивным ростом, формированием стандартов продукта и продажами", - цитирует пресс-служба слова Кенигштейна.

По его словам, работающие площадки Creative State в БЦ Gulliver и БЦ Senator в Киеве сейчас заполнены. В третьей и самой большой – Creative State of Arsenal, которая откроется в январе 2020 года, по итогам первого пресейла занято более 50% офисов.

Как сообщалось, запуск проекта Creative States, сети бизнес-пространств, предоставляющей офисные решения для малого и среднего бизнеса, осуществлен весной 2019 года. Сейчас у Creative States три локации в Киеве общей вместимостью 1,4 тыс. рабочих мест: БЦ Gulliver, БЦ Senator, и на территории завода "Арсенал".

Как сообщалось, основатель и совладелец ООО "Креативный квартал Украина" (ТМ Creative Quarter) Илья Кенигштейн осенью-2018 заявил о вынужденном отстранении от управления компанией из-за противоправных действий партнеров и намерении защищать свое право в суде.

Причинами своего ухода Кенигштейн назвал разногласия с приглашенным в проект СЕО компании Романом Хмилем (ранее работал директором автодорожного департамента Мининфраструктуры), а также "недружественное выдавливание" из компании, инициатором которого является "находящаяся в сговоре" группа со-акционеров во главе с СЕО.

Теги: #недвижимость
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