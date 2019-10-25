Экономика

14:27 25.10.2019

Адвокаты ДТЭК по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии производства на основе судебной экспертизы

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Адвокаты ДТЭК по делу "Роттердам+" ходатайствуют о закрытии производства на основе судебной экспертизы

Сторона защиты по делу "Роттердам+" предоставила ходатайство о закрытии производства в связи с полученными выводами судебных экспертов, подтверждающими законность формулы, отсутствие экономического ущерба и убытков для потребителей электроэнергии, сообщила адвокат группы "ДТЭК" Наталья Дригваль агентству "Интерфакс-Украина".

"При определении цены корректно включались такие факторы как: индекс АРI-2, стоимость транспортировки от портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты, стоимость транспортировки угля с судна на склады украинских портов, стоимость транспортировки угля железнодорожным транспортом по территории Украины", – сказала адвокат, ссылаясь на экспертизу.

По словам Дригваль, судебный эксперт также подтвердил, что НКРЭКУ утверждением "Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" в 2016 году обеспечила прозрачность механизма формирования цен на электроэнергию.

"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли", – подчеркнула она на базе проведенной экспертизы.

Адвокат утверждает, что аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.

Полученные выводы, по мнению юриста, являются исчерпывающим основанием для закрытия уголовного производства.

Как сообщалось, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину" ("Роттердам+").

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжается, а дело начало слушаться в судах.

Теги: #роттердам #дтэк #суд
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