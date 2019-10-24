Экономика

14:55 24.10.2019

Глава "Нафтогаза" считает неверным законодательный запрет приватизировать или отдать в концессию украинскую ГТС

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Глава "Нафтогаза" считает неверным законодательный запрет приватизировать или отдать в концессию украинскую ГТС

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает неверным включать в законопроект об отделении газотранспортной системы (ГТС) от НАК норму о запрете ее приватизации или передачи в концессию.

"Я считаю эту идею не просто вредной, а кардинально неправильной. Мы как "Нафтогаз" будем предлагать сохранить возможность привлечения западного партнера, как на уровень оператора, так и на уровень "МГУ", сохранив право за Верховной Радой принимать решения о выборе такого партнера и об условиях входа в это партнерство", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Коболев подчеркнул, что принятие решения о возможном партнерстве все равно остается за народными депутатами, тогда как реализация инициативы лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко подорвет доверие к новой власти со стороны международных партнеров.

"В такой ситуации (без законодательно закрепленного запрета - ИФ) депутаты будут иметь возможность принять то решение, которое посчитают нужным. Не захотят – не согласуют. Кабмин без них этого сделать не сможет. Поэтому мы будем настаивать именно на таком варианте", - отметил глава НАК.

"А вдруг, как говорит Юлия Владимировна, завтра придет какая-то компания, условный "exxon", и предложит 300 млрд евро? Ну вдруг. А в законе этого нет", - резюмировал Коболев.

Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция поддержит законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" только, если в документ будет внесена норма о сохранении газотранспортной системы (ГТС) в государственной собственности. В целом Тимошенко поддержала отделение ГТС от "Нафтогаза", но считает, что ГТС необходимо запретить приватизировать или отдавать в концессию.

"Уже 15 лет на ГТС идет охота, ее никто не собирается за 300 млрд евро покупать, но ее хотят присвоить через управление системы распоряжения прибылью и доходом в 3 млрд долларов", - сказала Тимошенко.

Теги: #нафтогаз #концессии #гтс #приватизация #коболев
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