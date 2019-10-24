Экономика

13:52 24.10.2019

Глава "Нафтогаза" рассчитывает на большую свободу действий в обновленном уставе

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Глава "Нафтогаза" рассчитывает на большую свободу действий в обновленном уставе

Менеджменту НАК "Нафтогаз Украины" нужна большая свобода действий для достижения ставящихся перед компанией задач, соответствующие изменения необходимо внести в устав компании, заявил глава правления компании Андрей Коболев.

"Нам без изменений в уставе будет сложно добиваться результата. Нам нужно разрешить выполнять свои функции", - сказал он на форуме "Дирижеры изменений" в Киеве в четверг.

Глава "Нафтогаза" указал, что новое правительство поставило задачу увеличить доходность на капитал госкомпаний, свыше половины которого приходится на "Нафтогаза", до 5%.

Он сообщил, что в настоящее время проходит процесс согласования новой редакции устава компании. Коболев отметил, что устав был значительно изуродован предыдущим правительством из-за его желания вмешиваться в работу компании и излишне контролировать менеджмент.

По его словам, необходимость согласовывать множество решений приводит к росту неэффективности, несет риск финансовых потерь, в частности, прямо сейчас это угрожает возможным проигрышем компании в суде на сумму $0,5 млрд.

Как отметил глава "Нафтогаза", устав – это фактически договор между акционерами, наблюдательным советом и менеджментом, в котором должны быть прописаны "красные линии" для менеджмента, в рамках которых тот может самостоятельно принимать решения для достижения результата.

"Не нравится результат – поменяйте менеджмент", – описал Коболев правильную конструкцию, подчеркнув важность свободы менеджмента в принятии решений.

Теги: #нафтогаз #коболев
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