"МГУ" перешло в управление Минфина

Управление корпоративными правами АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") от Министерства энергетики и окружающей среды перешло в управление Министерства финансов, сообщил глава компании Александр Лисниченко.

"Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения", - написал он в "Фейсбук".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "МГУ", 100% акций которого Кабмин решил передать в управление Минфина. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км. В нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.