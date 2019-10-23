Экономика

16:09 23.10.2019

Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%

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Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%

Кабинет министров на заседании в среду утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает рост ВВП до 3,7% в 2020 году по консервативному сценарию, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"По первому сценарию, консервативному, Министерство экономики повторило прогноз Всемирного банка 3,7% роста ВВП в 2020 году", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга после заседания правительства в среду.

Оптимистичный сценарий предусматривает рост экономики в 2020 году до 4,8% ВВП.

"Если в Украине будет вестись реальная борьба с коррупцией, экономика может вырасти на 4,8% в следующем году. Это тоже реалистичный прогноз", - сказал Гончарук.

Однако для этого работы правительства мало, для этого нужна эффективная работа всех ветвей власти, в том числе правоохранительных органов и судов, подчеркнул он.

Теги: #прогноз #ввп #рост_ввп #гончарук #кабмин
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