Экономика

13:17 23.10.2019

Инвестиции в электропоезда в Днепропетровской и Запорожской областях могут составить EUR149 млн

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Инвестиции в электропоезда в Днепропетровской и Запорожской областях могут составить EUR149 млн

Инвестиции в развитие пригородных перевозок в Днепропетровской и Запорожской областях могут составить EUR149 млн, из которых EUR107 млн – в подвижной состав для Днепропетровской, EUR42 млн – для Запорожской областях.

Об этом говорится в технико-экономическом обосновании (ТЭО) пилотных проектов, разработанных Европейским инвестиционным банком при участии европейских экспертов, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Ведомство отмечает, что европейские эксперты, в частности, исследовали текущую ситуацию по организации пригородных перевозок в указанных областях, проанализировали состояние регионального и пригородного подвижного состава, сформулировали требования к подвижному составу, разработали финансовую модель.

Кроме того, согласно сообщению Мининфраструктуры, они осуществили оценку условий и механизмов внедрения системы электронных билетов как средства оплаты проезда в пригородных поездах.

Как сообщалось, "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в первом полугодии 2019 года в условиях депо осуществила текущий ремонт 45 электропоездов и 18 дизель-поездов, а также капитальный ремонт шести электропоездов и одного дизель-поезда.

Теги: #инвестиции #электропоезда #мининфраструктуры
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