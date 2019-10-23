В отопительном сезоне 2020-2021гг никакого ухудшения для субсидиантов не предусматривается - Кабмин

Никакого ухудшения в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов для субсидиантов не предусматривается, заверил Кабинет министров Украины.

"В отопительном сезоне 2019-2020 годов субсидии не уменьшатся. Все, кто нуждается в помощи, ее получит... И в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов никакого ухудшения для субсидиантов новое постановление не предусматривает", - говорится в сообщении Кабмина о принятых ранее изменениях в систему назначения субсидий.

В Кабмине отмечают, что правительство приняло меры для того, чтобы субсидии стали более адресными, охватили большее количество малоимущих получателей.

Что касается того, что принятым постановлением изменен процент, который домохозяйство платит за коммуналку - с 15 до 20%, то норма вступит в силу лишь с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона.

"При этом подходы остаются теми же: чем меньше доходы, тем больше помощь", - подчеркивают в правительстве.