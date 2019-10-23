Экономика

11:22 23.10.2019

"Нафтогаз" не будет штрафовать ОСМД за недобор и перебор газа

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"Нафтогаз" не будет штрафовать ОСМД за недобор и перебор газа

НАК "Нафтогаз Украины" получил право не начислять потребителям, использующим газ в пределах специальных обязанностей (ПСО - в частности, ОСМД с собственными котельными и другие теплопроизводители), штрафы за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа.

Согласно обнародованному на сайте компании сообщению, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), постановлением №2081 разрешила не применять такие санкции.

Документ вступил в силу 12 октября.

Ранее такое исключение распространялось только на бытовых потребителей газа.

Как сообщалось, с мая 2019 года "Нафтогаз Украины" начал выставлять акты-претензии к ОСМД и другим теплопроизводителям за недобор заказанного газа. В связи с этим большинство ОСМД отказалось платить. После этого НАК обратился к НКРЭКУ с просьбой об отмене указанной нормы для ОСМД и других непрофессиональных участников рынка газа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #осмд #штраф
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