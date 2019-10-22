Экономика

17:31 22.10.2019

Правительство отстранило от исполнения обязанностей начальника Госгеокадастра в Киевской области

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Правительство отстранило от исполнения обязанностей начальника Госгеокадастра в Киевской области

 Кабинет министров Украины 22 октября отстранил от исполнения обязанностей начальника главного управления Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в Киевской области Людмилу Приходько, а до этого - руководителей еще 12 областей, говорится в сообщении на правительственном портале.

"Госгеокадастр в Киевской области - это клондайк для схематозников и нечестных чиновников. На эту область приходит больше всего жалоб от граждан о неправомерных действиях со стороны руководства… О произволе в этом учреждении я знаю давно и не понаслышке. Еще со времен работы в Офисе президента я занимался проблемой непрозрачных схем распределения земель. Один из самых громких примеров - госпредприятие "Пуща-Водица", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе совещания в ГУ Госгеокадастра в Киевской области.

Премьер добавил, что в этом году в центральный аппарат ведомства поступило 1116 жалоб, из которых 420 - на деятельность ГУ Госгеокадастра в Киевской области.

"Это самый большой показатель среди всех областей. Более того, Киевская область - лидер по показателю несвоевременно рассмотренных обращений граждан о предоставлении разрешения на отведение земельных участков", - заметил он.

Глава правительства отметил, что в ближайшее время на конкурсе будет отобран глава Госгеокадастра. "Очень скоро проведем конкурсы и на должности руководителей всех территориальных управлений. Если конкурс выиграет человек, который снова будет работать в интересах отдельных лиц, мы его тоже уволим. И так, пока не найдем честных и добросовестных менеджеров в каждое учреждение", - сказал премьер.

Теги: #гончарук #кадры #госгеокадастр #кабмин
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