"JTI Украина" намерена отозвать 350 млн грн уплаченного акциза

"JTI Украина", одна из крупнейших табачных компаний Украины, подала заявление в Государственную фискальную службу (ГФС) по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн грн в связи с принятием парламентом законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

Эту информацию "JTI Украина" подтвердила агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза из-за принятия Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметили в пресс-службе табачной компании.

По информации "JTI Украина", компания на 73% снизила производство во второй половине октября по сравнению с планами.

Как сообщалось, British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире, 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. Далее компания обратилась в ГФС с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возращения уплаченных за них 505 млн грн.

Ранее "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

После этого Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№1049), поскольку он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия.