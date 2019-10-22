Экономика

15:17 22.10.2019

В Энергосообществе призывают отозвать из Рады проект правок в рынок электроэнергии

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В Энергосообществе призывают отозвать из Рады проект правок в рынок электроэнергии

Законопроект №2236-2 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии с нормами о возможном запрете экспорта/импорта э/э, ужесточении ценовых ограничений и дискриминации крупных ВИЭ, одобренный профильным комитетом Рады на минувшей неделе, может нарушить правила Энергетического сообщества и его целесообразно отозвать, такая позиция обнародовано на сайте Энергосообщества.

"Секретариат Энергетического сообщества призывает организаторов отозвать проект поправок, чтобы совместно с Секретариатом и другими международными партнерами принять участие в анализе предполагаемых негативных последствий недавней либерализации и, в случае необходимости, найти подходящие и отвечающие стандартам решения", – говорится в сообщении.

Энергосообщество указывает, что причиной появления законопроекта его авторы называют повышение цен после открытия рынка э/э 1 июля 2019 года и связывают его с недостаточной конкуренцией, вызванной высокой концентрацией на рынке производства электроэнергии, несовершенной структурой установленных мощностей, излишними льготами "зеленым", а также несовершенными механизмами регулирования.

"Является ли этот анализ правильным или нет, Секретариат обеспокоен тем, что предлагаемые инструменты являются чрезвычайно несоразмерными и нарушают основные принципы европейского права", – отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

По его мнению, украинский регулятор Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), уже имеет возможность наложения временных и гибких ценовых ограничений на оптовые рынки, реализация Украиной Регламента о добросовестности и прозрачности рынка (REMIT) укрепит возможности НКРЭКУ по борьбе с неправомерным рыночным поведением. Кроме того, Антимонопольный комитет Украины может налагать штрафы и применять другие санкции против отдельных производителей в случае злоупотреблений, считают в Энергосообществе.

В документе указывается, что ограничение экспорта и импорта противоречит основному принципу интегрированного рынка электроэнергии, свободного движения энергии, и не может быть оправдано предполагаемой несовершенной структурой украинского рынка электроэнергии, а также нарушает статью 41 Договора об Энергетическом сообществе.

В отношении предложенной в законопроекте дискриминации в диспетчиризации "зеленым" с мощностью до 150 МВт в Энергосообществе подчеркнули, что она не может быть оправдана только по причинам надежности и безопасности энергосистемы и противоречит целям декарбонизации.

Как сообщалось, энергетический комитет Рады в среду, 16 октября, одобрил ряд законопроектов, предусматривающих изменения в закон "О рынке электроэнергии": №2233 ("Слуга народа"), №2233-1 ("Оппоблок"), №2233-2, №2236 (оба - "Европейская солидарность"), №2236-1 ("Батькивщина"), №2236-2 ("Слуга народа"). Последний является наиболее масштабным из всех рассмотренных и одобренных на заседании.

Законопроект №2236-2, среди прочего, предусматривает возможность предоставления Кабинету министров полномочий по установлению временного запрета или ограничений на экспорт/импорт электроэнергии, регулятору – полномочий по установлению предельных цен продажи э/э на рынках "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР), а также предельных цен продажи вспомогательных услуг и услуг по балансированию.

Проект №2236-2 предусматривает внедрение нормы обязательной продажи импортированной из РФ электроэнергии исключительно на РСВ и балансирующем рынке. Инициаторы документа также предлагают при диспетчеризации отдавать приоритет операторам-производителям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной э/э по "зеленому тарифу" в связи с диспетчерскими ограничениями также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.

Теги: #законопроект #энергорынок #энергосообщество
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