Экономика

14:14 22.10.2019

Герус прогнозирует регистрацию законопроекта об НКРЭКУ и назначение новых членов регулятора до ноября

2 мин читать
Герус прогнозирует регистрацию законопроекта об НКРЭКУ и назначение новых членов регулятора до ноября

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус прогнозирует назначение новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), до ноября.

"Список таких людей точно есть, а вот кто пройдет – пока не определено. Думаю, решения будут приняты в 20-х числах октября", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на текущей неделе планируется зарегистрировать в Верховной Раде законопроект об НКРЭКУ. В настоящее время его текст обсуждается с представителями Энергетического сообщества, Еврокомиссии, USAID и американского посольства.

"Будем законодательно определять таким образом, чтобы комиссия в своей деятельности была реально независимой от Кабинета министров, чтобы у нее было свое независимое финансирование и чтобы она самостоятельно принимала решения", - отметил Герус.

Как сообщалось, члены НКРЭКУ Александр Формагей и Евгений Маглеванный 8 октября заявили о намерении прекратить работу в Нацкомиссии.

В состав НКРЭКУ должны входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, остаются только Елена Антонова и Дмитрий Коваленко. Этого недостаточно для принятия решений в виду отсутствия кворума.

Ранее Кривенко отмечала, что рассчитывает на оперативные решения главы государства по обеспечению функционирования регулятора, в частности, для своевременной сертификации нового оператора газотранспортной системы (ГТС). "Законом предусмотрена возможность временно, на три месяца, без конкурса назначить членов комиссии. Я надеюсь, этот процесс не будет затянут, учитывая те сверхважные вопросы, которые сегодня требуют решения... Мы ожидаем соответствующих решений от президента Украины", - сказала она.

Согласно поданной в Единый государственный реестр деклараций информации, на сегодня на должность члена НКРЭКУ претендует вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Полный текст интервью будет обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #рада #герус #нкрэку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 22.10.2019
Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ - Герус

Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ - Герус

14:35 22.10.2019
Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

Комитет Рады проводит 5-дневное выездное заседание на Донбассе

13:07 22.10.2019
Герус предлагает приватизировать "Центрэнерго" в связке с госшахтами

Герус предлагает приватизировать "Центрэнерго" в связке с госшахтами

12:15 22.10.2019
Профильный комитет ВР просит президента провозгласить 2020-й годом орфанных больных

Профильный комитет ВР просит президента провозгласить 2020-й годом орфанных больных

16:26 18.10.2019
Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

16:11 18.10.2019
Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

15:47 18.10.2019
Рада приняла в 1-м чтении проект государственного бюджета на 2020г

Рада приняла в 1-м чтении проект государственного бюджета на 2020г

12:24 18.10.2019
Рада законодательно изменила воинские звания для сержантского и старшинского состава ВСУ, по стандартам НАТО

Рада законодательно изменила воинские звания для сержантского и старшинского состава ВСУ, по стандартам НАТО

15:27 17.10.2019
Вице-президент ассоциации водоканалов Бабий претендует на должность члена НКРЭКУ

Вице-президент ассоциации водоканалов Бабий претендует на должность члена НКРЭКУ

19:49 16.10.2019
Законопроект об инструментах народовластия вскоре будет готов – замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко

Законопроект об инструментах народовластия вскоре будет готов – замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Энергосообществе призывают отозвать из Рады проект правок в рынок электроэнергии

DTEK Renewables планирует дебютные "зеленые" облигации

Суды начали банкротство входящего в "Энергетический стандарт" Григоришина ЗТР и ЛЭО

Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Энергосообществе призывают отозвать из Рады проект правок в рынок электроэнергии

DTEK Renewables планирует дебютные "зеленые" облигации

Минэкономики рассматривает возможность отсрочки и выдачи грантов при покупке государственных с/х земель – Милованов

Минсоцполитики Украины при проверке выявило нарушения на 32 млн грн в предоставлении соцпомощи малообеспеченным

Украина может получить макрофинансовую помощь ЕС до конца 2019г - Маркарова

Суды начали банкротство входящего в "Энергетический стандарт" Григоришина ЗТР и ЛЭО

Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

Wizz Air запускает с марта 2020 года 6 маршрутов из Запорожья

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

Милованов отрицает возможное влияние ограничений на покупку земли иностранцам до 2024г. на сотрудничество с МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА