Герус прогнозирует регистрацию законопроекта об НКРЭКУ и назначение новых членов регулятора до ноября

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус прогнозирует назначение новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), до ноября.

"Список таких людей точно есть, а вот кто пройдет – пока не определено. Думаю, решения будут приняты в 20-х числах октября", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на текущей неделе планируется зарегистрировать в Верховной Раде законопроект об НКРЭКУ. В настоящее время его текст обсуждается с представителями Энергетического сообщества, Еврокомиссии, USAID и американского посольства.

"Будем законодательно определять таким образом, чтобы комиссия в своей деятельности была реально независимой от Кабинета министров, чтобы у нее было свое независимое финансирование и чтобы она самостоятельно принимала решения", - отметил Герус.

Как сообщалось, члены НКРЭКУ Александр Формагей и Евгений Маглеванный 8 октября заявили о намерении прекратить работу в Нацкомиссии.

В состав НКРЭКУ должны входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, остаются только Елена Антонова и Дмитрий Коваленко. Этого недостаточно для принятия решений в виду отсутствия кворума.

Ранее Кривенко отмечала, что рассчитывает на оперативные решения главы государства по обеспечению функционирования регулятора, в частности, для своевременной сертификации нового оператора газотранспортной системы (ГТС). "Законом предусмотрена возможность временно, на три месяца, без конкурса назначить членов комиссии. Я надеюсь, этот процесс не будет затянут, учитывая те сверхважные вопросы, которые сегодня требуют решения... Мы ожидаем соответствующих решений от президента Украины", - сказала она.

Согласно поданной в Единый государственный реестр деклараций информации, на сегодня на должность члена НКРЭКУ претендует вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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