Экономика

11:55 22.10.2019

Суды начали банкротство входящего в "Энергетический стандарт" Григоришина ЗТР и ЛЭО

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Суды начали банкротство входящего в "Энергетический стандарт" Григоришина ЗТР и ЛЭО

Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве АО "Запорожтрансформатор" (ЗТР) - крупного мирового производителя трансформаторного оборудования, входящего в группу "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина, по заявлению самого предприятия-должника.

Согласно объявлению на сайте Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ), соответствующее решение суд принял 17 октября.

Распорядителем имущества назначен Иван Гусар.

По информации в Госреестре судебных решений, с заявлением о возбуждении дела о банкротстве в суд 8 октября обратился генеральный директор АО "ЗТР" Игорь Клейнер, ссылаясь на то, что финансовое положение предприятия имеет все признаки неплатежеспособности, предприятие "находится в состоянии, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности выполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами".

ЗТР, по его информации, имеет опыт поставок в 88 стран. Производит силовые масляные трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие реакторы. В 2018 году предприятие нарастило чистый убыток на 7,2% по сравнению с 2017 годом - до 503,45 млн грн, чистый доход от реализации сократился на 30% - до 1 млрд 626 млн грн.

Основными рынками сбыта в отчете предприятия за 2018 год называются Украина, страны СНГ и Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Иордания, Иран), Азии (Малайзия, Вьетнам, Индия), Европы (Польша, Латвия), Латинской Америки (Перу, Уругвай, Аргентина).

По данным предприятия, на 1 января 2019 года его текущие обязательства составляли почти 10 млрд грн, в том числе задолженность по кредитам банков – почти 8,9 млрд грн. В этом году ЗТР планировал дальнейшую реструктуризацию кредитов.

На АО "ЗТР" к началу года работали 2,165 чел. (без учета дочерних предприятий).

Кроме того, согласно объявлению на сайте ВХСУ, 18 октября 2019 года Хозяйственный суд Луганской области возбудил производство о банкротстве еще одной компании из группы "Энергетический стандарт" – ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) также на основании заявления самого должника.

Распорядителем имущества также назначен Гусар.

Региональный оператор системы распределения ООО "ЛЭО" осуществляет деятельность в Луганской области.

Теги: #банкротство #зтр #григоришин #суд
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