Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи.
"Хотим сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто, что, от кого получает и насколько часто. От кого - это очень важно. Потому, что можно сделать сверку. Точно знаю по оперативной информации от правоохранительных структур, что не менее половины этих благотворительных грузов выезжают из страны происхождения как товарный экспорт", - сказал Нефьодов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник вечером.
Он пояснил, что в настоящее время разрешение на такую помощь дает комиссия при Министерстве социальной политики.
"И дает их достаточно виртуально. Понять, что это за помощь и кому она предназначена, сложно", - отметил он.
"Мы хотим интегрировать принятие этих решений в таможню. Мы отвечаем за пересечение товарами границы, у нас больше возможностей это отследить, чем у Минсоцполитики и Минэкономики", - пояснил глава Гостаможслужбы.