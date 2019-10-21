Экономика

11:57 21.10.2019

Фунт подскочил выше $1,3 на оптимизме по поводу сделки о Brexit

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Фунт подскочил выше $1,3 на оптимизме по поводу сделки о Brexit

Британский фунт стерлингов перешел от снижения к росту в ходе торговой сессии в понедельник, превысив отметку $1,30 впервые с мая, на фоне предположений о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет добиться одобрения сделки по Brexit в британском парламенте уже на этой неделе.

К 11:41 МСК британская валюта торговалась на уровне $1,2995 против $1,2974 в предыдущий рабочий день и 1,1626 евро против 1,1615 евро.

Аналитики сохраняют оптимистичный настрой, несмотря на то, что в минувшие выходные депутаты британского парламента отказались голосовать по соглашению о Brexit и обязали Джонсона просить ЕС об отсрочке.

"Мы оцениваем вероятность успеха правительства либо сегодня, либо завтра в 60%", - пишут стратеги MUFG, которых цитирует агентство Bloomberg.

Поправку об отсрочке Brexit, известную как "поправка Летвина" (по имени предложившего ее члена Палаты общин Оливера Летвина), одобрили 322 депутата, против высказались 306 человек.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что получил письмо с просьбой британской стороны о переносе Brexit, поэтому начинает консультации с лидерами стран ЕС.

"Запрос об отсрочке только что поступил. Теперь я начну консультации с лидерами стран ЕС относительно того, как реагировать", - написал Туск в Twitter.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести вердикт по согласованному Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе Великобритании из ЕС, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября.

Теги: #великобритания #курс #brexit #фунт
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