Корпорация "Богдан" отрицает обвинения в завышении цены "Богдан-63172", считает ситуацию угрожающей выполнению ГОЗ

Компания "Богдан Моторс" считает безосновательными и ложными обвинения в завышении цены поставляемых в рамках государственного оборонного заказа автомобилей "Богдан-63172", сообщает пресс-служба корпорации.

"Продукция нашего завода - грузовые автомобили повышенной проходимости "Богдан-63172" в течение изготовления и поставки в Вооруженные силы Украины имели более низкую цену по сравнению с аналогичной техникой других поставщиков. Обратная связь с непосредственными пользователями - военными водителями ВСУ подтверждает, что "Богдан-63172" значительно превышает по качественным показателям и надежности автомобили других производителей", - утверждается в официальном заявлении коллектива Черкасского завода "Богдан Моторс", распространенном в субботу пресс-службой корпорации.

В заявлении отмечается, что все контракты по гособоронзаказу выполнялись и выполняются нашим предприятием досрочно, а автомобили во время эксплуатации не имели замечаний от военных, а гарантийные обращения имели минимальное количество, как для такого объема поставок.

Коллектив утверждает, что стоимость грузовиков даже гипотетически не могла быть завышенной, поскольку формировалась в полном соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами - с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517 и №464, которые регламентируют весь порядок формирования цены при выполнении гособоронзаказа. При этом деятельность предприятия постоянно контролировалась соответствующими госорганами.

"События, которые в последнее время разворачиваются вокруг нашего предприятия, вносят большую нервозность в настроения работников. Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнения гособоронзаказа", - считают на предприятии.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" "по подозрению в злоупотреблении служебным положением".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что глава корпорации "Богдан" был задержан "при попытке покинуть территорию Украины", однако в корпорации сообщили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ранее сообщил, что подозрение будет состоять из нескольких эпизодов: заведомо неправдивое декларирование сведений (нарушение антикоррупционного законодательства) и нарушение законодательства во время тендерных закупок, использование служебного положения.

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

Как ранее заявлял защитник Гладковского, его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.